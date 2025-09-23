◇高校野球秋季静岡県大会▽３回戦聖隷クリストファー３―１知徳（２３日・ちゅ〜るスタジアム清水）今夏の甲子園で初出場１勝を飾った聖隷クリストファーが知徳を３―１で下し、５年連続８強入りを果たした。来秋のドラフト候補で、先発した最速１４７キロ左腕・高部陸（２年）が、７安打を浴びながらも１失点完投した。エースが投打に活躍した。新チーム公式戦初戦だった２回戦の日大三島戦で１２Ｋを奪って完封した高部が