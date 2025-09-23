AZのウーター・ゴーズが、フェイエノールト上田綺世、渡辺剛に悪質行為オランダ1部フェイエノールトは現地時間9月21日にエールディヴィジ第5節でAZと対戦し、3-3で引き分けた。開幕4連勝がストップする結果となったなかで、AZのオランダ人DFウーター・ゴーズがフェイエノールトのFW上田綺世、DF渡辺剛の両日本人選手に対して執拗に悪質行為を繰り返し、批判を浴びている。オランダメディア「voetbalzone.」が報じた。レポート