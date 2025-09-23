42カ国のグーグルマップで独島（ドクト、日本名・竹島）が「リアンクール岩礁（Liancourt Rocks）」と表記されていることがわかった。誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は23日、各国のグーグルマップで独島がどのように表記されているのか調べるためSNSフォロワーに国別の表記を要請したと明らかにした。調査の結果、米国、カナダ、英国、フランス、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランド、