飛行機やカフェなど公共場所で靴を脱いで足をのせる「迷惑」行為をする人たちを指摘する書き込みが続いている。22日、韓国のオンラインコミュニティ「ボベドリーム」では、「ベトナム・ナトランのカフェ、素足迷惑韓国人」と題して、インスタグラムで情報提供された内容が伝えられた。写真にはカフェのテーブルに靴を脱いだ素足をのせている男性の姿が見える。一行がいるが、誰も注意しない。これを掲載した人は「素足の非マナーが