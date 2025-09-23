スイス発のフットウエアブランド「MBT」を知っていますか？ブランド名は“Masai Barefoot Technology（マサイベアフットテクノロジー）”の略称で、足腰が強く健康なマサイ族が土の上を裸足で歩くときに使う身体機能を参考に、都市の舗装された硬いアスファルトの上で再現するべく、履くだけで全身を鍛える“履くトレーニングギア”ともいえるシューズを開発しています。そんな「MBT」より、秋冬の新作が登場しました。トレンド