ホストクラブの高額な支払いを巡って女性客がトラブルに巻き込まれる事件が相次いでいる。今年6月には改正風俗営業法が施行されたが、業界が大きく変化した気配はない。【写真】「この見た目でこれぐらい稼げるんだったらいいか」と微妙な自己評価を語るユミさん。銀行の封筒に入ったままの生々しい札束も…自身もホストに合計2000万円を費やしたユミさん（34・仮名）は、かつては月に250万円を稼ぎ出し、ホストに“貢いできた