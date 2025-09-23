セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年9月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ミッキーマウス クラブハウス』マスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ミッキーマウス クラブハウス』マスコット  登場時期：2025年9月19日より順次サイズ：全長約7×5×12cm種類：全4種（ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック）投入店