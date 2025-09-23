〈「一番稼いだ月で250万ですね」ホストにハマった女性が2000万円を貢ぐために“なんでもやった”という驚きの方法とは「私、りりちゃんのマニュアル買ってたんで…」〉から続く風俗や個人撮影、裏引きなどを駆使して月250万円を稼ぎ、これまで合計2000万円はホストに注ぎ込んできたというユミさん（34・仮名）。しかし、それだけの金額を支払っても、担当ホストのエースにはなれなかったという。それでも「ホス狂い」だった理由