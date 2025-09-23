「レスラーたちも、みんなうすうす気づいてはいるんだ。スクワットは無駄な行為であり、縦社会の負の遺産だということを。なのになぜ続いているのか？3パターン考えられる」【衝撃写真】「ペロペロペロペロッ！」イケメンレスラーを舐め倒すOZAWA選手トレーニングとしての効果は薄い……それにもかかわらず、なぜプロレス業界では「若手にスクワットをさせる」のか？前編では、人気レスラーOZAWA（28）がその理由を紐解く―