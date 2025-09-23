アメリカの保守派の活動家が射殺された事件をめぐる人気司会者の発言で無期限休止となっていた番組について、親会社のディズニーは22日、23日から再開すると発表しました。休止発表からわずか6日後の再開となります。アメリカの人気コメディアン、ジミー・キンメル氏は自身が司会を務める国民的人気番組の中で、トランプ大統領に近い保守派の活動家チャーリー・カーク氏が射殺された事件についてトランプ氏の支持者に対し、批判的