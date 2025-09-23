23日午前、東京・葛飾区の首都高・堀切ジャンクション付近で、車2台による事故があり3人がケガをしました。警視庁などによりますと、23日午前10時前、首都高速道路の堀切ジャンクション付近で、中央分離帯になんらかの原因でワゴン車が突っ込み、さらにその後ろから普通乗用車が追突したということです。この事故で3人がケガをし、うち2人が病院に搬送されていますが、意識はあるということです。ケガの程度はわかっていません。警