ロバート馬場が衝撃の告白「お笑い見もしない、共演しても誰か分からない」 2025年9月23日 11時7分 ロバートの馬場裕之が22日の番組で、お笑いに興味がないと明かした 「見てもない」「だから若手芸人と一緒に共演しても誰か分からない」と言及 ロケ前に「ごめんね、引き出せないかも」と伝えると話し、笑わせた