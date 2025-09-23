きょう9月23日、元モーニング娘。（モー娘。）で歌手の後藤真希が40歳の誕生日を迎えた。今月は「後藤真希 ふぁんみ！！2025／LIVE 2025〜The☆Collection〜」と題して、ファンミーティングをデビュー記念日である9日に東京、おととい21日に名古屋で開催したのに続き、きょう23日は大阪、27日には埼玉でライブを行う。【画像】「衝撃…！」13歳での金髪姿、夫と二人の子供たちとの仲睦まじい写真、アラフォーと思えぬ美しさが話