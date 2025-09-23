立体的な絵画のように、額縁に収まった作品の“ループするギミック”が、SNSで話題となっている。【映像】トンネルから列車が走り出す様子こちらは、投稿者が半年をかけて開発したという「額縁の中を走る列車」のジオラマである。直進した列車は、反対のトンネルに吸い込まれ、再び現れる仕組みだ。額縁の中を、半永久的に走り続けるギミックになっている。動画を投稿したのは、「ジオラマ藤平」さん。なじみ深いお店から、