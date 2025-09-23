「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」国立新美術館2025年展示風景。柳幸典《ザ ワールド フラッグ アント ファーム 1991―アジア》1991年広島市現代美術館（ライター、構成作家：川岸 徹）1989年から2010年までの約20年間に生まれた日本の美術表現を俯瞰する展覧会「時代のプリズム：日本で生まれた美術表現 1989-2010」が国立新美術館で開幕した。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]昭和から平成へ