サンシャインシティプリンスホテルは、「ハロウィーン＆シャインマスカットスイーツブッフェ」を9月1日から10月31日まで提供する。ハロウィーンの妖しい世界観を演出した32種のスイーツを用意する。外側は艶やかなチョコレートコーティングで仕上げ、中にはなめらかなチョコムースを閉じ込めた「墓場のムカデショコラ」をはじめ、甘酸っぱいゼリーと、まろやかで気品あふれるチョコムースが調和した「血濡れのラズベリーショコラ」