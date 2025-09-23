J２のFC今治は９月23日、本拠地「アシックス里山スタジアム」の増席計画を発表した。クラブの公式サイトによれば、本計画では南北ゴール裏を中心とした増席を行ない、スタジアム全体で約8,900人の収容を目指す。また、2023年１月の竣工以来の運用実績を踏まえ、より競技・観戦に適した改修もあわせて検討される。工期は、2025シーズン終了後の着工、2026年８月頃の竣工を想定。2026年２月から６月に開催される「特別大会」期