自身のインスタグラムで「今度こそはメダルを」と誓った三浦龍司(C)Getty Images9月21日に閉幕した「東京2025世界陸上」の男子3000メートル障害で8位入賞を果たした三浦龍司が、同23日までに自身のインスタグラムを更新。「今度こそはメダルを」と雪辱を誓った。【写真】おでこ全開！世界陸上アンバサダーを務め上げた今田美桜をチェック三浦は大会3日目の9月15日の同種目決勝に登場。最終盤まで激しいメダル争いを展開した。