山形県山辺町に住む40代の女性が、インスタグラムで知り合った男性から先物取引を勧められ、現金と暗号資産、合わせておよそ700万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、山辺町に住む40代女性は今年6月中旬、インスタグラムで韓国人男性と知りあい、LINEでやり取りをするようになりました。 女性は相手に恋愛感情を持つようになったということです。 6月下旬になって、女性は相手から短期の先物取引