2024年夏に現役を引退した元日本代表キャプテンの長谷部誠氏。41歳の現在はドイツのフランクフルトU-21チームと日本代表でコーチを務めている。その長谷部氏は、2008年から2024年まで長きにわたってドイツでプレー。特に10年在籍したフランクフルトでは、300試合以上に出場し、クラブのレジェンドにもなった。そうしたなか、フランクフルトは、22日に長谷部氏とセバスティアン・ローデに特別な贈り物を贈呈したと発表した。⻼