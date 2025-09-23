９月２２日、北海道深川市の住宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所の男性を車でひいて逃走しました。警察は強盗致傷事件として捜査しています。事件があったのは深川市音江町の住宅です。２２日午後２時前、留守中の男性宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所に住む男性を車でひいてそのまま逃走しました。男性は下半身の打撲などのけがをしましたが、命に別条はありません。警察によりますと、ひかれた男性は、当時外出