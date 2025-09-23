「家賃を払わずに住んでいると、贈与税がかかるのでは？」と不安に思うこともあるでしょう。特に兄弟や親の会社が所有する物件に住んでいる場合、税金の扱いが気になるところです。 実はこのケース、贈与税ではなく所得税の問題になる可能性が高いのです。 本記事では、家賃を払わずに住んだ場合の税務上の考え方、会社名義の物件ならどう判断されるのか、さらに月10万円相当のケースでどのくらいの税額にな