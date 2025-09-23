23日（火）から24日（水）は、西日本では湿った空気が流れ込み、雨の降りやすい天気となるでしょう。特に九州や四国では雷雨や局地的に激しい雨の降る所もありそうです。一方、東日本から北日本は多少雲が広がりますが、高気圧に覆われて秋晴れとなる所が多い見込みです。日中の気温は西日本では30℃前後まで上がり、湿度が高く蒸し暑く感じられるでしょう。東日本や北日本は平年並みか高い傾向ですが、東日本でも30℃を下回り、こ