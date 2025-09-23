皇居では23日、秋分の日の宮中祭祀が行われ、秋篠宮家の悠仁さまが成年皇族として初めて参列されました。23日午前9時半ごろ、悠仁さまは皇居・宮中三殿で行われる祭祀に参列するため、姉の佳子さまとともに皇居に入られました。その際、窓を開け笑顔で会釈されました。皇居では、毎年秋分の日に、歴代の天皇などをまつる「皇霊殿」で「秋季皇霊祭の儀」が、国の神々をまつる「神殿」で「秋季神殿祭の儀」が行われます。23日は、天