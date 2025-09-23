『ワイルド・スピード』完結作として2027年4月公開を目指すシリーズ第11作に、ジェイソン・モモア不在の可能性が？モモアが意味深な発言を見せている。 モモアはシリーズ第10弾となった前作『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』で、過去作のヴィランの息子であるダンテ・レイエス役として初登場。パワフルで邪悪ながら、ギャルマインドを持った唯一無二のキャラクター像で人気