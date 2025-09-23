男性の「元気のよさ」や「テンションの高さ」は女性との交流を円滑にする資質ですが、あまり賑やかな空気を好まない女性のなかには、大人っぽい「寡黙さ」や「落ち着き」に注目している傾向があるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「デート中に『落ち着いている男性だなー』と思われる振る舞い９パターン」をご紹介します。【１】急な予定変更をお願いしても慌てず柔軟に対応してくれる「