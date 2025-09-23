あなたは読めますか？突然ですが、「泥濘む」という漢字読めますか？雨上がりの道などでよく見かける状態ですが、いざ漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ぬかるむ」でした！「泥濘む」は、雨などで地面が泥でぬかるんで、足をとられるような状態になることを意味します。「雨でグラウンドが泥濘んでいる」「ぬかるんだ道を歩く」……のように使います。「泥」は「どろ」と読み、「濘」は