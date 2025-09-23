女性皇族方が公務など公の場にお出かけになる際、お召しになったファッションに注目が集まる。今年も、4月から開催されている大阪・関西万博や悠仁さまの成年式などのお召し物が話題になった。そこで、皇后雅子さまと秋篠宮妃紀子さま、同世代のおふたりが近年、よく選ばれるアイテムをピックアップし、それぞれの"こだわり"を分析した。【写真】雅子さまと紀子さまのファッションの違いを写真見る。帽子やジャケットもこんなに