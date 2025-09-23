【新華社北京9月23日】秋分は二十四節気の16番目に当たる節気で、「秋を分ける」の文字通り、秋を六つに分けた節気うちの中間に当たる。昼夜の長さがほぼ同じで、この日を境に次第に昼は短く、夜が長くなる。秋分は「雷始収声（かみなりすなわちこえをおさむ）」と言われるように、半年間、幾度も鳴り響いた雷がようやく収まる。にぎやかに鳴いていた虫たちも冬の到来を悟り、急いで地中にもぐる。土で穴を塞いで寒さや外敵