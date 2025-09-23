秋田市は２２日、上下水道料金を値上げする方向で検討を始めると明らかにした。人口減少に伴う減収などからサービス維持には値上げが必要だと判断した。市議会建設委員会で説明した。市上下水道局総務課によると、現在の水道料金は２０立方メートルあたり月２８６０円、下水道料金は同３１１３円。料金は水道料金が１９９６年に１６％、下水道料金が２００３年に１２％引き上げたのを最後に改定していない。上下水道事業は、