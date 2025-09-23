元テレビ朝日社員の玉川徹氏が２３日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、総裁選が告示された自民党について「誰のための政党なのか」と持論を述べた。玉川氏は「自民党とはどういう政党なのか」と切り出し、「例えば光の当て方で見え方がいろいろ変わる。イデオロギーという光の当て方もあれば、もうひとつの当て方として自民党というのは誰のための政党なのか。消費者、生産者でいえば生産者側の利益を代弁