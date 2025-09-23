筆者撮影（以下同）毎日家事や子育てで忙しくしているママたちは、疲れを癒すためにスイーツに手を伸ばすこともあるでしょう。甘くて美味しいスイーツは自分へのご褒美になることもしばしば。一方で糖質やカロリーが高いとちょっと……そんな声も聞こえてきそうです。食べた後に罪悪感があると、せっかくの美味しいスイーツも台無しになってしまいますから、それならば最初から糖質やカロリーが抑えられているスイーツを選ぶのも手