＜日本シニアオープン最終日◇21日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞2004、05年の「日本プロゴルフ選手権」、04年の「日本ゴルフツアー選手権」のメジャー3勝を含む国内男子ツアー通算8勝。8月20日に52歳になったS・K・ホ（韓国）は、最終予選会を突破し、今年のシニア日本一を決める大会を戦った。結果はトータル8アンダー・5位。大会自己ベストの成績で4日間を終えた。〈写真〉65歳overとは思えない！