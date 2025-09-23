「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」で今季ツアー初出場し、見事予選通過を果たした森田理香子。注目を集めたのは、彼女が一風変わったグリップ“スプリットハンド”でパッティングしている姿だ。その背景をレポートする。【写真】使用パターは約600gの超重モデル森田はスプリットハンドで振り子ストローク森田が使用するのは『AR GOLF（アールゴルフ）』の『ペンドラゴン』パター。昨年7月、パットに悩んでいた森田が