阪神・ハートウィグが23日、DeNA戦が行われる横浜スタジアムに合流した。11日に出場登録を外れて2軍で調整。ウエスタン・リーグで3試合に投げ、直近2試合はいずれも3人で抑えていた。1軍では14試合に投げて2勝4ホールド。防御率3.86。左打者に.455と打たれているのに対し、右には.125と強さを誇る。クライマックス・シリーズで対戦の可能性があるDeNAにはオースティン、巨人には岡本ら右の強打者がいる。今季途中加入した