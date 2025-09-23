秋分の日のきょう（23日）、皇居・宮中三殿で「秋季皇霊祭」が行われました。秋篠宮家の長男・悠仁さまにとって、自身の成年式後、初めての宮中行事です。午前9時半ごろ、悠仁さまは姉・佳子さまとともに笑顔で手を振って皇居に入られました。宮中三殿のひとつ「皇霊殿」では、歴代天皇や皇族の祖先をまつる「秋季皇霊祭」が行われ、天皇陛下や秋篠宮ご一家、愛子さまら皇族方が出席されました。皇室では、宮中で行われる祭祀など