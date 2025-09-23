国連総会への出発前に記者団の取材に応じる石破首相＝23日午前、首相公邸石破茂首相は23日、自民党総裁選への期待を記者団に問われ「政権で共に汗をかき力を尽くしてくれた方、基本的な政策を引き継いでくれる方が結果として選ばれればいい」と公邸で述べた。具体名は挙げなかったが、5候補のうち閣僚の林芳正官房長官と小泉進次郎農相が念頭にあるとみられる。両氏は首相の政策を継承する考えを示している。他の小林鷹之元経