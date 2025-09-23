俳優武田鉄矢が23日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。22日に告示された自民党総裁選（10月4日投開票）の立候補者5人の所信発表演説会について、「ちょっと分かりにくいんですよね」と苦言を呈した。「頭の良い方の話し方。もう少し分かりやすく」と注文した。MC谷原章介が「個人的に見て、どの候補も独自色を打ち出したいという気持ちが分かるんですけど、