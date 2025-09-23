【全2回（前編／後編）の前編】値上がりの大波は容赦がない。打つ手なくたたずんでいるだけでは、あっけなく飲み込まれてしまうだろう。ここで本格的に手をつけたいのが節約だが、一体、何をどうすればいいのか。芸能界きっての“やりくり名人”がおしげもなく披露する、節約の極意……。＊＊＊【写真を見る】「この真っ黒のペットボトルは何？」松本明子が自作している節約グッズ買い物に行くたびに、レシートを見つめて