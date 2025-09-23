阪神は２３日、近本光司外野手（３０）が２２日のヤクルト戦（神宮）でマークした通算２００盗塁の記念グッズを、同日から販売開始することを発表した。ラインアップは、Ｔシャツ、フェイスタオル、アクリルキーホルダー、記念ボール、スクエアクッション、巾着。限定１点で直筆サイン入り記念ロゴパネル（１９万８０００円）も、ファンクラブ会員対象で売り出される。ネットショップ「Ｔ−ＳＨＯＰ」で同日から受注販売。チー