2026年GWに公開される映画『SAKAMOTO DAYS』の主演をSnow Manの目黒蓮、監督を福田雄一が務めることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。 参考：Snow Man 目黒蓮、映像業界で欠かせない存在に『トリリオンゲーム』で際立つ“目の力” 原作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む