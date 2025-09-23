今回はスペインでのオトナ留学についての〈記事〉の番外編。テーマは旅のもう一つの楽しみ、バル巡りです。写真はメソン・デル・チャンピニョンのマッシュルームの鉄板焼き。絶品でした（筆者撮影）【写真を見る】勇気を振り絞ってスペインのバルで“1人飲み”をしてきました！「ビールと絶品コロッケ」はこんな感じ筆者はふだん留学の専門家として仕事をしているのですが、実は学生時代から食べ歩きが大好き。特に出張先で地元の