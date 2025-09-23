Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。暑い夏、寒い冬。寝室の温度コントロールはみなさん快適にできていますか？ 暑がりな筆者は寝苦しいとついエアコンを強めてしまいますが、冷えすぎや乾燥で寝起きがダルいこともしばしば……。そんな悩みに対して生まれたのが、温水/冷水を循環させてベッド自体を快適な温度にできる「