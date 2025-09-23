中国・遼寧省大連市でシカが2日続けて観光客を襲い、負傷者が病院に搬送された。中国メディアの極目新聞が21日に報じた。記事によると、2件の事故があったのは大連森林動物園。17日には男性観光客が野生のシカに襲われ病院に搬送され、18日には北京から遊びに来ていた女性観光客が同じく野生のシカに体当たりされて転倒し、頭部を負傷して病院で縫合を受けた。男性が襲われたのを目撃した李（リー）さんによると、男性は当時女性と