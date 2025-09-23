9月15日（月・祝）、東京・原宿のWITH HARAJUKU HALLで、「ミスFLASH2026」のファイナリスト20名（うち1名欠席）の記者会見と、お披露目・所信表明イベントが開催された。本年末には、記念すべき20代めのグランプリが発表される。登壇したファイナリストたちは、これから始まるファイナルステージでの熾烈な戦いに向けて、それぞれの思いのたけをぶつけた。お披露目・所信表明イベントには大勢のファンたちが駆け付け、海上は大