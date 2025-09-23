大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のPFUブルーキャッツ石川かほくが23日（火）、『石川3アリーナプロジェクト』を始動することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 このプロジェクトは、ハンドボール女子（リーグH所属）のハニービー石川、バスケットボール男子（B3リーグ所属）の金沢武士団、そしてバレーボール女子（SVリーグ所属