6人組アイドルグループ「紫陽花は降らない」（通称・あじふらい）の花谷杏菜（はなや・あんな）が、9月10日発売の1stミニアルバム「夏に揺れる」を前に、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。グループ初となるミニアルバムは、花谷にとっても“変化”を刻んだ特別な一作だったという。（「推し面」取材班）レコーディングブースの中、花谷は重圧を感じていた。ミニアルバムに収録された「夏に走れ」は、明るくポッ