段ボールで作られた作品に光を当てると、“超人気お笑いコンビ”の影を映し出すアートが、SNSで注目を集めている。【映像】影から「千鳥」が出てくる様子その影の正体は、「千鳥」のおふたり。影はマイクの前に立つ姿で、大悟さんにノブさんがツッコんでいる場面が切り替わる。さらに、台を回転させると、表情のアップに変化する仕組みだ。動画を投稿したのは、普段は会社の経営をしているという「黒主くん」。仕事の傍ら、