大人コーデの洗練度を高めるのに、改めて見直したいのがバッグやシューズ。つい小物選びは後回しにしがち……という人も、まずは【ZARA（ザラ）】が展開している高見えレザーアイテムでシャレ感UPを狙ってみては？ クラス感のあるレザー素材をベースに、色やデザインにスパイスを加えたバッグやシューズは、一点投入でオシャレ気分が刺激されそうです。 華やかなイエローを品よく持て