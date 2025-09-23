横浜市役所（資料写真）横浜市は１２月から、ごみ集積所でのリチウムイオン電池の分別収集を始める。ボタン電池を含む全ての電池類が、週２回の燃やすごみの日に収集されることとなる。リチウムイオン電池は製造事業者らに自主回収が義務付けられており、これまで市は回収していなかった。事業者らが設置する回収ボックスは市内に１６８カ所（８月現在）と限られているため、燃やすごみなどに混入して火災が発生するケー